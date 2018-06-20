Haaretz’in seçim analizi: Erdoğan’ın kazanması İsrail için en iyi senaryo

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesindeki yazıda, 24 Haziran’daki seçimlerde İsrail için en iyi senaryonun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanması olduğu savunuldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail büyükelçisini sınırdışı eden Ankara’nın, ikili ticari anlaşmaların iptalineyse yanaşmadığına dikkat çekildi.

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ABD 14 Mayıs günü İsrail büyükelçiliği binasını resmi olarak Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış, Gazze’de bunu protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin silahlı saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Erdoğan İsrail’i ‘Filistin halkına soykırım yapmakla’ suçlamıştı.

HDP’nin İsrail ile Türkiye arasındaki tüm anlaşmalarının iptali yönünde TBMM’ye verdiği önergeyse AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

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Haaretz’deki yazıda AKP’nin CHP’den farklı olarak seçim manifestosunda İsrail’le anlaşmaları iptal etmekten bahsetmediği ifade edilirken, “Belki de anlaşmayı yapan kendisi olduğu için” dendi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Erdoğan’a, ‘İsrail ile ticareti kes, mallarını boykot et, Mavi Marmara’da aldığın 20 milyonu geri ver’ dedik, ‘Yapamam’ dedi” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, İnce’nin Erdoğan’ın Gazze’deki ölümler sonrası Filistin halkına destek için düzenlediği Yenikapı mitingini ‘boş bir siyasi jest’ olarak nitelediği, ayrıca İsrail’le ‘petrol ürünleri ve tohum ticaretinin’ devam etmesini eleştirip Erdoğan’ı Netanyahu hükümetiyle de gizli bir anlaşma yapmakla suçladığını hatırlatıldı.

Yazıya şöyle devam edildi: “Erdoğan’ı muhalefetin dediği gibi şehrin İsrail destekçisi adamı ilan etmek kulağa çelişkili gelebilir. Sonuçta İsrail-Türkiye ilişkilerinin en güçlü çağına son veren siyasetçi de oydu. 2009’da Davos konuşmasında moderatörü ‘One minute’ (Bir dakika) diyerek susturdu ve dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e Gazze operasyonu sonrası ‘İsrail’in öldürmeyi çok iyi bildiğini’ söyledi. Türkler arasında bir efsaneye dönüştü. Seçimler öncesi onu İsrail’e fazla yumuşak davranmakla suçlamak, Batılı bir diplomatın değişiyle ‘Kraldan daha kralcı’ davranarak oyları toplama çabasıyla açıklanabilir. Ancak seçim kampanyalarını izleyen uzmanlar, Erdoğan’ın İsrail için en iyi seçenek olduğunu söylemeden edemiyor.”