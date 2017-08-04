Gülpınar’da ‘zeytin nöbeti’nin ilk kazanımı: Sondaj firması alandan ayrıldı

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RIFAT DOĞAN

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Çanakkale Ayvacık’a bağlı ve organik zeytinciliğin başladığı ilk yer olan Gülpınar’da kurulmak istenen jeotermal enerji santraline karşı köylülerin başlattığı nöbetin 28’inci gününde sondaj firması araçlarını toplayıp alandan ayrıldı.

Pınarkale Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Gülpınar’da yapılması planlanan jeotermal tesisi kapsamında yedi adet sondaj arama faaliyeti için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı almıştı.

Bu karardan sonra Ramazan Bayramı’nda çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan firma, yol ve sondaj çalışmaları için zeytin ağaçlarını kesmişti.

Köylüler, sondaj çalışması yapılacak alanda 28 gündür nöbet tutuyordu. Son olarak Çanakkale belediye başkanı ve CHP’li vekiller alanı ziyaret etmiş, konu Meclis gündemine taşınmıştı.

Nöbetin 28’inci gününde tesis projesinin sahibi Pınarkale firmasının sondaj çalışması için anlaştığı şirket, daha önce taşımaya başladığı alandaki araç ve ekipmanlarının tamamını toplayarak alandan ayrıldı.

Bu gelişme projenin iptali anlamına gelmese de köylülerin direnişi açısından bir kazanım olarak görülüyor.

‘Şirket tatiksel olarak geri çekildi’

Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği’nin açıklamasında “Gülpınar halkı zeytinliklerini yılmadan savundu ve sonuçta sondaj firması zeytinliklerden sondaj aletlerini alıp geldikleri gibi gittiler” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sondaj firması gitse de proje sahibi şirketin halen bölgede olduğunun altı çizildi: “Jeotermal projeleriyle zeytinliklerimiz içinde zeytin yasasına aykırı tesis kurmak isteyen zeytin ağacı katliamcısı Pınarkale şirketi yapmak istediği projeleriyle bölgede. Gülpınar halkının gösterdiği haklı mücadelesi karşısında taktiksel olarak geri çekilmiştir. Özellikle TBMM’nin tatilinin bitmesiyle yeniden gündeme alınacak zeytin yasasını değiştirilerek zeytinliklerin talana açılmasını sağlayacak olan yeni yasa teklifinin kanunlaşmasını bekleyecek ama bu arada iznini aldığı diğer sondaj alanlarında calışmalarını sürdürmeye çalışacaktır. İşte biz Gülpınar halkı olarak tam da bu aşamada uyanık olacağız ve zeytinliklerin ortasında yapılacak olan diğer sondaj noktalarına da izin vermeyeceğiz.”

‘Sonuna kadar takipçisiyiz’

Süreci başından bu yana takip eden Gülpınar köyünden Önem Erol Usta da sondaj firmasının alandan ayrılmasını “Gülpınar halkı için büyük bir başarı” diye değerlendirdi.

“Bu başarıyı 28 gündür sondaj sahasında nöbet tutan Gülpınar kadınlarına ve Gülpınar halkına borçluyuz” diyen Usta şöyle devam etti: “Hukuk süreci devam ediyor. Her şey bitmiş değil bunu unutmuyoruz ve sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız. Ne bu projeye ne de Gülpınar ve çevresine zarar verecek başka projelere izin vermeyeceğiz. Geçim kaynağımız olan zeytinliklerimize ve tarım arazilerimize zarar verecek bu tür projelerin karşısında durmaya devam edeceğiz.”