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Yaramazlara biraz batar!

Gözaltındaki akademisyen Nuriye Gülmen serbest

 

KHK ile üniversiteden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen gözaltında bir gece geçirdikten sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Gülmen, eğitimci Semih Özakça ile işe iade talebiyle başladıkları açlık grevini 324 gün sonra OHAL Komisyonu’ndan ret cevabı alınca bitirmişti. Gülmen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden, Özakça ise Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu’ndan ihraç edilmişti.

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Gülmen, dün Twitter’dan “Arama kararım olduğu söylenerek belko’dan indirildim. Karakola götürülüyorum” diye yazdı.

AA’nın haberine göre, Esenboğa Havalimanı’na giden Gülmen, Pursaklar ilçesindeki polis arama noktasında kimlik kontrolü için durduruldu.

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Kimlik sorgusunda Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan arandığı belirlenen Gülmen gözaltına alındı.

Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Gülmen, buradaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gülmen, gözaltında bir gece geçirmesinin ardından, sabah saatlerinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, 324 gün açlık grevi yapmış, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezası almıştı.

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