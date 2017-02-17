Gırgır, ‘berbat’ karikatürüne gelen tepkiler sonrası kapatıldı

Mizah dergisi Gırgır, son sayısında yayınlanan bir karikatüre yoğun tepki gelmesinin ardından kapatıldı.

Dergi bir süredir Sözcü gazetesi tarafından ücretsiz olarak verilmekteydi.

Musa peygamberle ilgili bir hikayenin yer aldığı karikatür, dün akşam sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sözcü’nün haberine göre yayıncı şirket derginin kapatılmasına karar verdi.

Dergi, twitter hesabından özür dilemişti: “Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu ‘berbat’ karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz.”

Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu 'berbat' karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz. — GIRGIR Dergisi (@GIRGIRDergi) February 16, 2017

Yayıncı şirketin avukatı, derginin kapatılmasının yanısıra çalışanların da işten çıkarıldığını bildirdi.

Karikatürün ‘toplumu rahatsız ettiği gibi’ yayıncı şirketi de rahatsız ettiğini ifade eden avukat, şunları kaydetti: “Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir.”

Avukat, sorumlular hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını da açıkladı.