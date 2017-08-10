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Gerekçe ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı: 17 taraftar hakkında yakalama kararı  

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankartı açtıkları iddiasıyla siyah-beyazlı 17 taraftar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Fotoğraf: Twitter

KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başlattıkları açlık grevinin 155’inci günündeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ‘DHKP-C militanı’ ilan edildiği başsavcılığın açıklamasında, “Tribünlerde yasa dışı DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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Açıklamada, biri sahaya kesici alet attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan T.P. olmak üzere iki kişi hakkında ise ‘silahla birden fazla kişiyi tehdit ve kamu görevlisine görevinden dolayı direnme’ suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

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