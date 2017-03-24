Gerekçe ‘güvenlik’: Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Lyon’dan taraftarlarına ‘İstanbul’a gitmeyin’ uyarısı 

Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ın bu turda eşleştiği Fransız ekibi Lyon, 20 Nisan’da Vodafone Arena’da oynanacak rövanş öncesinde taraftarlarına İstanbul’a gitmemeleri yönünde tavsiyede bulundu.
Hürriyet’in Fransız radyosu Scoop’a dayandırdığı haberine göre Lyon yönetiminin bu kararında, 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçında görevli polisleri hedef alan ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı etkili oldu. Kulüp yönetimi, bu uyarıya rağmen İstanbul’a gidecek taraftarlarından maç günü stada toplu halde gitmemelerini istedi.