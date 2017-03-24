Gerekçe ‘güvenlik’: Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Lyon’dan taraftarlarına ‘İstanbul’a gitmeyin’ uyarısı 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupalıların böyle giderse sokağa adım atamayacağına yönelik sözlerini hayli sert eleştirdi: “Ne demek bu ? ‘El Kaide’den ben sorumluyum’, onu mu demek istiyor? ‘IŞİD’den ben sorumluyum’, onu mu demek istiyor. Olmaz.”