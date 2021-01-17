Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşini dövdüğü iddiasıyla tutuklandı.
Z.T, eşi Celil Toprak’ın kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle Ardahan Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı olan Celil Toprak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.