Gazetelerin toplam tirajı beş yılda yüzde 32 düştü

Gazete ve dergilerin tirajı geçen yıl 2016’ya göre yüzde 2.6 azaldı. Gazete tirajları beş yılda yüzde 32 düştü.

AA’nın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden derlediğine göre geçen yıl yayınlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 661 milyon 102 bin 580’di. Bunun yüzde 93.9’u gazetelerden oluştu.

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2017’de yayınlanan gazete ve dergilerin sayısı 2016’ya göre yüzde 2.3 azalarak 6 bin 124’e indi. Bu yayınların yüzde 59.6’sını dergiler oluşturdu.

Geçen yıl gazetelerin yüzde 90.8’i yerel, yüzde 7.1’i ulusal, yüzde 2.1’i bölgesel yayın yaptı.

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Dergilerin ise yüzde 61.2’si ulusal, yüzde 33.7’si yerel, yüzde 5.1’i bölgesel olarak yayınlandı.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83.5’ini ulusal, yüzde 15.8’ini yerel ve yüzde 0.7’sini bölgesel yayınlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 81.9’unu ulusal, yüzde 15.2’sini yerel ve yüzde 2.9’unu bölgesel yayınlanan dergiler oluşturdu.

Geçen yıl gazetelerin yüzde 30.4’ü haftalık, yüzde 26’sı haftada iki-altı gün arası, yüzde 15.7’si aylık yayımlandı.

Dergilerin ise yüzde 24.8’i aylık, yüzde 22.1’i üç aylık, yüzde 16.2’si altı aylık çıktı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88.7’sini günlük, yüzde 6.9’unu haftada iki-altı gün arası, yüzde 2.3’ünü haftalık gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 59.2’sini aylık, yüzde 9.8’ini haftalık, yüzde 9.8’ini üç aylık dergiler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 88.3’ü siyasi-haber-güncel, yüzde 2’si sektörel-mesleki, yüzde 1.9’u yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18.4’ü sektörel-mesleki, yüzde 13.7’si akademik, yüzde 7.2’si eğitim-sınav içerikli yayın yaptı.

Gazetelerin yüzde 11.8’i, dergilerin ise yüzde 8.4’ü geçen yıl ek verdi.

Yıllara göre toplam tiraj

Gazetelerin toplam tirajı yıllara göre şöyle:

2013: 2 milyar 296 milyon

2014: 2 milyar 141 milyon

2015: 1 milyar 994 milyon

2016: 1 milyar 604 milyon

2017: 1 milyar 559 milyon

2017 yılında resmi ilan ve reklama yapılan ödemelerse yüzde 4.5 artarak 444 milyon 445 bin 514 lirayı buldu.