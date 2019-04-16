Gazeteci Hasan Cemal’in dokuz yıl dört ay hapsi istendi

Gazeteci Hasan Cemal hakkında bir köşe yazısında ‘‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle bir yıl 10 aydan dokuz yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA

Tutuksuz yargılanan gazeteci İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celseye avukatı Fikret İlkiz’le birlikte katıldı. Duruşmada savcı Hasan Adalı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

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Mütalaada, PKK’nın silahlı bir terör örgütü olduğu belirtilerek sanığın 4 Aralık 2015’te t24 internet sitesinde “Silvan’dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlığıyla yayınlanan yazısında, PKK’nın şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı savunuldu.

Cemal’in daha önce 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de ‘örgüt propagandası’ suçundan ceza aldığını ve cezanın kesinleşmediğini hatırlatan savcı bir yıl 10 aydan dokuz yıl dört aya kadar hapis cezası istedi.

Avukat İlkiz, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isteyince mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.