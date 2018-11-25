Fransızlara diyalog tavsiyesi: Dışişleri, polis şiddetini ‘kaygı verici’ buldu

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da zamları protesto eden göstericilere karşı polis şiddetinin ‘kaygı verici’ olduğunu bildirdi.

Fransa’da çevre dostu yeşil ve elektrikli araçlara geçişi teşvik etmek amacıyla dizel ve benzin yakıtlarına getirilen vergi zammı halkı sokağa dökmüştü.

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‘Sarı yelekliler’ olarak adlandırılan göstericiler, sokaklara barikat kurarken, polis de olaylara Türkiye’dekilere benzer şekilde sert müdahale etmişti.

Polis şiddetine eleştiri

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Kasım’da şiddetli olayların yaşandığı belirtildi.

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Açıklamada, Fransa’da sayısı 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı ifade edilerek gelişmelerin yakından ve endişeyle takip edildiği aktarıldı.

Bakanlık, şu ifadeleri kullandı: “Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir. Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz.”

‘Gösterilerden uzak durun’

Açıklamada, Fransa’daki Türk toplumu gösterilerden uzak durmaya çağırılırken, Fransız makamlara da güvenliklerinin sağlanması çağrısı yapıldı.