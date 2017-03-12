Fransız gazetesi Le Figaro, okuyucularına sordu: Türkiye cezalandırılmalı mı?

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda için kullandığı ‘Nazi benzetmesi’ için anket açtı.
Gazetenin bugün internet sitesinden başlattığı ankette okuyuculara “Avrupa, Almanya ve Hollanda’ya Nazi dediği için Türkiye’yi cezalandırmalı mı?” diye soruldu.
‘Evet’ ve ‘Hayır’ şıklarının bulunduğu ankette yaklaşık 20 bin kişi oy kullanırken, TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 88’le ‘Evet’ önde görünüyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’daki programlarına izin çıkmamasının ardından Erdoğan Almanya’ya ‘Nazi benzetmesi’ yapmış, aynı ifadeleri Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal eden Hollanda için de kullanmıştı.