Fransız çiftçiler hükümete dava açtı; gerekçe: İneklerimizi öldürdünüz

Bir grup Fransız çiftçi, son yıllarda ölen ineklerinin ölümünden sorumlu tuttukları hükümete dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

Daily Telegraph’taki habere göre veterinerler yüzlerce ineğin ölüm nedenini açıklamakta zorlanırken, üç yıl içinde 200 ineği ölen Stephane Le Bechec ve beş yılda 120 ineği ölen Patrick Le Nechet ölümlerden manyetik alanları sorumlu tuttu. Britanny’de çiftliği olan Le Bechec vericisi, mobil telefon baz istasyonları, kablosuz internet bağlantıları ve elektrik hatlarının neden olduğu manyetik alanların arazilerine olumsuz etki ettiğini savundu. Le Bechec dava dilekçesine, “Yere bastırdığımda veya suya soktuğumda voltmetrenin ciddi anlamda reaksiyon verdiğini görüyorum” ifadelerini ekledi.

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Le Nechet şunları söyledi: “Bu hafta bir buzağı öldü. Bazen üç inek bir haftada ölüyor. Bazıları ise kör oluyor veya bacakları deforme oluyor. yürüyemiyorlar ya da süt üretemiyorlar. İnceleme sonucunda çiftliğimde yüksek seviyede elektrik tespit edildi” dedi. Bu ikiliye arıtı olarak Britanny’de yaşayan 10 çiftçi ve Normandiya ve Sarthe’da yaşayan bazı çiftçiler de hükümeti sorumlu tutarak dava açtı.

Fransa hükümeti, manyetik alanlarla ilgili ilk araştırmasını 1998’de yaptırdı ancak bir sonuca varılmadı. Yakın geçmişte yapılan bilimsel araştırmalar süt veren ineklerin toprak akımından olumsuz etkilendini ortaya koydu.