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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu

Fransa, Covid-19’un tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımını durdurdu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokinin hastaların ölüm riskini artırdığının ortaya çıkması sonrası, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacın hastalar üzerindeki denemelerini durdurmuştu.

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AA’da yer alan habere göre, Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Covid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi. 

Buna göre, ülkede Halk Sağlık Yüksek Konseyi’nin önerisi üzerine hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

Fransa’da 27 Mart’tan itibaren hidroksiklorokinin hastanede doktorların kontrolü altında kullanımına izin verilmişti.

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