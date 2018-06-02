Fitch’ten sonra: Moody’s Türkiye’nin kredi notunu izlemeye aldı

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu gelecek dönemdeki belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine almasının ardından Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.

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AA’nın haberine göre, Moody’s’ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ‘Ba2’ seviyesindeki kredi notunun gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.

Belirsizliğin sürmesinin mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye’nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülürken, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi.

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Moody’s 8 Mart’ta yaptığı son not açıklamasında ülkenin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmüş ve not görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirmişti.

Son olarak bir başka derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdüğünü duyurmuş, Türk ekonomisinin görünümününü de ‘durağan‘ olarak kaydetmişti. Geçtiğimiz aylarda da yine Moody’s 14 Türk bankasının uzun vadeli notlarını düşürmüştü.