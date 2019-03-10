Feminist Yürüyüş’ten Erdoğan’a ‘ezan’ yanıtı: İsyanımız polis barikatına

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart’ta İstiklal Caddesi’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında ‘ezanı ıslıkladılar‘ iddiasına yanıt geldi. 8 Mart Feminist Yürüyüş platformu ezanın değil polis müdahalesinin protesto edildiğini söyledi.

Erdoğan, yürüyüşte biber gazlı ve plastik mermili saldırıya maruz kalanların, protesto amacıyla ıslık çalarken o anda okunan ezan sesini kısa bir video gösterimiyle izleterek, “Ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır” demişti.

Reklam

Erdoğan ayrıca Taksim’deki yürüyüşün CHP ve HDP öncülüğünde olduğunu savunarak, “Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet etmez” diye konuşmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 8 Mart Feminist Yürüyüş hesabı, polis müdahalesinin altını çizerek ‘başka kılıflara bürünmeye çalışılsa da bunun adı kadın düşmanlığı‘ ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunlar söylendi:

Reklam

Basında ve sosyal medyadaki linç kampanyasına ilişkin:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim’de 17. Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan/katılmaya çalışan onbinlerce kadına uygulanan polis şiddetinin üzeri ayrıştırıcı-kutuplaştırıcı dille, seçim malzemesi de yapılarak, yalan haberle ve nefretle örtülemez. Başka kılıflara bürünmeye çalışılsa da bunun adı, kadın düşmanlığı. 16 yıldır bağımsız feministler tarafından sorun yaşanmadan yapılan bu yürüyüş, bu sene engellenmeye çalışıldı. Polis kadınların yolunu keserken, bir araya getirmezken, gaz sıkarken, arama yaparken ezan dinlemedi. 8 Mart’ta sesini yükseltmeye gelen kadınların kalabalığı polis barikatları arasına sıkıştırılmaya çalışıldı. Sığmadık. 16 yıldır yürüdüğümüz güzergahta, yürümemizi engelleyip bizi caminin yanında tutanlar şimdi de kalkmış ezana karşısınız diyor. Kimse çarpıtmasın: Bizim isyanımız polis barikatına, kadınların yürüyüşünü, 8 Mart’ı engellemek isteyenlere.