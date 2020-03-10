Federasyon: Bakanın ‘Aile hekimine gidin’ çağrısı ‘corona’ riskini artırıyor, tanı kiti yok

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerinin elinde yeni tip corona virüsünü tespit edecek tanı kiti bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı son 14 gün içinde, riskli sayılan ülkelerde bulunan öğrenci ve çalışanların pasaportları ile aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılmalarının önünü açan bir karar almıştı.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Dr. Sezen, aile hekimlerinin elinde ‘corona’yı tespit edecek tanı kiti bulunmadığını, hastalığın sağlık çalışanlarına bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini ifade etti.

Dr. Sezen, yurt dışından gelip 14 günlük idari izne ihtiyaç duyan kişilere daha gümrükten geçerken izin belgesi verilmesi ve bu kişilerin de 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Dr. Sezen şöyle konuştu: “Yurtdışından gelen ve potansiyel olarak da riskli görülen kişilerin aile sağlığı merkezlerine belge için gelmeleri buralarda bulunan herkese hastalığın bulaşması ve buradan da tüm ülkeye yayılma riskini artırıyor. İzin belgesi için gelenler muayene için bekleyen bir bebeğin, gebe bir annenin ya da kronik hastanın yanında hapşıracak, öksürecek herkesi riske atacak.”