Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eylül cinayetinin ayrıntıları: Öldürülmeden önce cinsel istismara uğramış

 

Ankara’da kaybolduktan bir hafta sonra toprağa gömülü halde ölü bulunan sekiz yaşındaki Eylül’ün cinsel istismara uğradığı belirlendi.

Polatlı ilçesinde 22 Haziran’da kaybolan Eylül Yağlıkara adlı kız çocuğu, 29 Haziran’da bir tarlada toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Reklam

Olayın ardından evli ve üç çocuk babası Uğur Koçyiğit cinayet şüphesiyle tutuklanmış; eşi, annesi, komşu bir kadın ve bir erkek gözaltına alınmıştı.

Koçyiğit’in aracında Eylül’ün kanı ve saç teli bulunmuştu.

Reklam

Rapordaki bulgular

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Yağlıkara’nın otopsi raporunda, çocuğun vücudunda kesici delici alet izlerine rastlandı.

Rapora göre Eylül, cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldü. Ayrıca bir ayağında da kırık tespit edildi.

Öte yandan Koçyiğit’in telefonu siber şubeden polislerce incelendi. Telefonda çocuk pornosuna rastlandığı, bu yöndeki bazı içeriklerin de silindiği iddia edildi.

Hücrede tek başına

Hakkındaki suçlamaları reddeden Koçyiğit, Sincan Cezaevi’nde diğer mahkumlar tarafından linç edilme ihtimaline karşın tek kişilik hücreye alındı. Koçyiğit yeniden sorgulanacak.

Tarlada cesedi bulunan Eylül, boğularak öldürülmüş

Bir haftadır sorgulanan sekiz yaşındaki Eylül’ün katil zanlısı konuşmuyor

Ankara’da kaybolan sekiz yaşındaki Eylül ölü bulundu


SON HABERLER

Hollanda’da hükümet ortağı partinin lideri: Türkiye bölgede saldırgan ülke

Hollanda’da koalisyon ortağı Hristiyan Birliği’nin lideri Gert-Jan Segers, ‘Afrin harekatıyla sınırın aşıldığını’ savunarak ‘olası bir saldırıda durumunda ülkesinin Türkiye’ye destek vermemesini’ istedi. Segers, Avrupa Birliği’ni de Türkiye’yle tam üyelik müzakerelerini durdurmaya çağırdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...