Evinde ‘ikide iki’: Beşiktaş’ı 83-74 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 2-0’a getirdi 

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş Sombo Japan’ı 83-74 mağlup eden Fenerbahçe seride durumu 2-0’a getirdi.
Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği konuk Beşiktaş’ın 19-17 üstünlüğüyle sonuçlandı. Çekişmenin sürdüğü ikinci periyot sonunda Fenerbahçe soyunma odasına üç sayı farkla 39-36 önde girdi.
Sarı-lacivertlilerin daha etkili bir oyun ortaya koyduğu ikinci yarıda final periyoduna Fenerbahçe’nin 58-49 üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyrekte Beşiktaş’ın farkı eritmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, mücadeleden 83-74 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla dört galibiyet alanın kupaya uzanacağı seride 2-0 öne geçti.
Sarı-lacivertlilerde Bogdan Bogdanovic 19, Jan Vesely 16, Nikola Kalinic 15 ve Kostas Sloukas 11 sayıyla oynadı.
Final serisinin üçüncü maçı 14 Haziran Çarşamba günü 20.00’de BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynanacak.