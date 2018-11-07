Eski vali Mutlu tekrar cezaevinde: ‘FETÖ’den aldığı cezada infaza geçildi

Eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu ‘FETÖ’ye yardım’dan aldığı hapis cezasının infazı için Edirne Cezaevi’ne teslim oldu.
‘FETÖ’nün mülkiye yapılanması’ davasında ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan yargılanan Hüseyin Avni Mutlu, 9 Şubat’ta 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmişti.
18 ay tutuklu kalan Mutlu’nun cezası istinaf mahkemesinde 3 Ekim’de onanmıştı.
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