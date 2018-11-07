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Yaramazlara biraz batar!

Eski vali Mutlu tekrar cezaevinde: ‘FETÖ’den aldığı cezada infaza geçildi

Eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu ‘FETÖ’ye yardım’dan aldığı hapis cezasının infazı için Edirne Cezaevi’ne teslim oldu.

Fotoğraf: DHA

‘FETÖ’nün mülkiye yapılanması’ davasında ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan yargılanan Hüseyin Avni Mutlu, 9 Şubat’ta 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmişti.

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18 ay tutuklu kalan Mutlu’nun cezası istinaf mahkemesinde 3 Ekim’de onanmıştı.

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