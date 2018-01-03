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Yaramazlara biraz batar!

Eşini tekmeleyen adam serbest bırakıldı: Yavaş yürümesi nedeniyle tartıştık

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Van’da iki aylık bebeğinin annesi eşini yavaş yürüdüğü bahanesiyle tekmeleyen adam gözaltına alındıktan yaklaşık altı saat sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Saldırı, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

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Kamera görüntülerine göre A.P. isimli bir erkek, eşi Y.P.’ye önce omuz atıyor, ardından da tekmeliyor. Kadının ağladığı anlaşılırken, duvarın hemen üzerinde çiftin pusetteki çocuğu da görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis, A.P.’yi aramaya başladı.

Bunun için yedi kişilik özel ekip kurulurken, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Adamın gözaltına alındığı haberini ise valilik duyurdu.

Valiliğin verdiği bilgiye göre A.P., bugün saat 12.oo sıralarında Arıtoprak mahallesinde yakalandı.

A.P., ilk ifadesinde iki aylık bebekleri N.’yi hastaneye getirdiklerini, eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye ait başka bir binaya geçtiklerini söyledi.

Saldırgan adam “Eşimle yavaş yürümesi nedeniyle tartıştık, daha sonra tekme attım” dedi.

Serbest bırakıldı, şikayetçi yok

A.P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eşi tarafından tekmelenen Y.P. ise şikayetçi olmadı.


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