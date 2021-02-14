Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da eşi Oğuz B.E. (51) tarafından boğazından bıçaklanan Mihrican E. (46) hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Gece yarısı İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde yaşanan olayda mühendis Oğuz B.E. iddiaya göre zaman zaman şiddet uyguladığı iki çocuk annesi eşi Mihrican E. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Oğuz B.E. tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Mihrican E.’ye saldırarak boğazından bıçakladı. Daha sonra dedesinde kalan oğluna telefonla haber veren Oğuz B.E., cinayet büro ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Adrese giden sağlık ekipleri, Mihrican E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Oğuz B.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öldürülen Mihrican E.’nin halk eğitim kurslarında eğitmenlik yaptığı, pandemi sebebiyle bir süredir işsiz olduğu ve Kahramanmaraş’ta yaşayan ailesinin gönderdiği salçaları pazarda sattığı öğrenildi.