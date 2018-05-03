Ermeni kilisesine saldıran şahıs ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

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Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına ‘Erzurumlu 25, bu vatan bizim’ yazıp konteynerdeki çöpleri kapının önüne döken Serdar K., tedavi görmesi için polis ekipleri tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.

45 yaşındaki Serdar K., emniyet işlemlerinin ardından dün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu başsavcılığına sevk edilmişti.

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Savcılık ifadesinde, kilisenin ön tarafına bir gün önce Atatürk posteri astığını söyleyen Serdar K., “Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan 2018 tarihinde de hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım, çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm” demişti.

Serdar K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliği, Serdar K.’yi haftada iki gün karakola giderek imza vermesi koşuluyla serbest bırakmıştı.

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Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.’nın kilisenin duvarına yazı yazdıktan sonra giriş kapısının önüne devirdiği çöpleri dağıttığı görülüyor.