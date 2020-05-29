Erdoğan’dan muhalefete gönderme: Şehir hastanelerinin önemini gördük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin bizi topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok iyi gördük” dedi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da, 45 günde tamamlanan iki salgın hastanesinden biri olan, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Feriha Öz’ün adı verilen hastanenin açılışını yaptı.

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Erdoğan, Sancaktepe’deki hastanenin açılışında şunları söyledi: “Biz kadirşinas bir milletiz. Hizmet eden kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Öz’ün, Yeşilköy’deki hastaneye Murat Dilmener’in, Okmeydanı’ndaki şehir hastanesine Cemil Taşçıoğlu’nun adını verdik. Ömürlerini insan sağlığına adayan ve salgında yaşamını yitiren hocalarımızın adını edebiyete kazıdık.”

Konuşmsında, hastanenin yapımını üstlenen Rönesans Grubu’na da yer ayıran Erdoağan, “İki hastaneyi inşa edip birinin masrafını kendileri üstlendiler. Milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilköy’dekinin ve bu hastanenin havalimanlarına yakın olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde tedavi masraflarının karşılanması konusunda sorun yaşandığını anımsatarak, Türkiye’deki genel sağlık sigortasını övdü.

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Cumhurbaşkanı, ‘Sultan Abdülhamid, Gazi Mustafa Kemal, Turgut Özal’ın ve 18 yıldır AKP’nin milletin gönlünde taht kurmasının nedeninin hizmetleri olduğunu’ söyledi.

Erdoğan, “Biz göremesek de torunlarımız Malazgirt Zaferi’nin bininci yılı olan 2071’de Türkiye’nin hak ettiği konuma geldiğini görecektir” dedi.

Kurdele, Feriha Öz’ün kendisi gibi bilim insanı olan oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz ve eşi de kürsüye davet edilerek kesildi.

‘Patolojinin duayeni’

Sağlık Bakanı Fahreettin Koca ise salgının, sağlığa yapılan yatırımların önemini gösterdiğini vurgulayarak, “Salgınla mücadele ülkemiz tüm dünyaya örnek oldu” dedi.

Hastanenin salgın sonrasında sağlık turizminde kullanılacağını belirten Koca, ‘patolojinin duayeni’ diye niletediği Feriha Öz’ü 2 Nisan’da kaybettiklerini anımsatarak şöyle devam etti: “Sadece yaşarken değil ölürken de patolojinin adının anılmasını sağladı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Burada görev yapacak sağlık çalışanlarının onun adına yakışır şekilde çalışacaklarını unuyorum.”

Hastanenin, Sağlık Bakanı tarafından aktarılan özellikleri şöyle:

*432’si yoğun bakım olmak üzere 1008 yataklı.

*Tam teşekküllü 16 ameliyathane var.

*Gerektiğinde her odası yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilecek.

*125 bin metrekare alana kuruldu; 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek.

*100’e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor.

*İnşaatında 4 bin işçi çalıştı.