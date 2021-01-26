‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Yeşilçam oyuncusu Aydan’a dört yıl sekiz aya kadar hapis istemi

Yeşilcam oyuncularından 80 yaşındaki Nilüfer Aydan’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: Facebook

Aydan’a 2016-2018 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle bir yıl beş aydan sekiz yıl iki aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Anadolu 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan Aydan ve avukatı katıldı.

Aydan, paylaşımların hakaret olduğuna dair iddiayı kabul etmediğini belirterek şu savunmayı yaptı: “Paylaşımlarda hakaret anlamında kötü bir söylem yoktur. Sadece bir vatandaş olarak eleştiri hakkımı kullandım. Nasıl oy veriyorsam, eleştiri hakkım olduğunu da düşünüyorum. Ayrıca bazen evimin arka bahçesinde gençlerle tiyatro, sinema ve şiir üzerine sohbetlerimiz oluyor. Bazen gözlüğüm yanımda olmadığı için telefonumdan bu gençlerin sosyal medya paylaşımı yaptığı da oluyor. Dolayısıyla dava konusu paylaşımların hangisini ben yaptım, hangisini ben yapmadım bilemiyorum ancak hakaret etmek için yapmadım. Beraatimi istiyorum.”

Oyuncunun avukatı, müvekkilinin yaşı ve sosyal konumu dikkate alındığında böyle bir hakaret içeren beyanda bulunmasının düşünülemeyeceğini ifade ederek, “Kendisi devletinin yanındadır, beraatini talep ediyoruz” dedi.

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Savcı ceza istedi

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, üç paylaşımın eleştiri, bir paylaşımın ise hakaret içerdiğini ifade etti. Mütalaada, Aydan’a ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı mütalaayı kabul etmediğini belirterek savunma yapmak için süre istedi.

Söz verilen Nilüfer Aydan, şu ifadeleri kullandı: “Dünyada bu kadar olay ve pandemi varken, cumhurbaşkanının dava edeceğini düşünmüyorum, tahminimce haberi dahi yoktur. Beraatimi istiyorum.”

Mahkeme, avukatın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.