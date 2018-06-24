Erdoğan’a göre seçimlerde sıkıntı yok

Başta Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi olmak üzere Türkiye’nin bazı yerlerinden usulsüzlük haberleri gelirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘seçimlerde şu ana kadar ciddi bir sıkıntı bulunmadığını’ söyledi.

Erdoğan İstanbul’un Üsküdar ilçesinde oyunu kullandıktan sonra şöyle konuştu: “Şu anda bu seçimle beraber Türkiye, adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Seçimlerde Türkiye genelinde şu ana kadar ciddi bir sıkıntı olmadığını öğrendik. Katılım iyi gözüküyor. Seçim sonuçlarının bir bölümünü İstanbul’da izleyeceğim daha sonra Ankara’ya geçeceğim.”

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Suruç’ta blok oy kullanma, sandık görevlilerini darp edilmesi ve son olarak da dört çuval dolusu mühürlü oy taşıyanların özel harekat polisi tarafından yakalandığı haberi gelmişti.