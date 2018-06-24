Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’a göre seçimlerde sıkıntı yok

 

Başta Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi olmak üzere Türkiye’nin bazı yerlerinden usulsüzlük haberleri gelirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘seçimlerde şu ana kadar ciddi bir sıkıntı bulunmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan İstanbul’un Üsküdar ilçesinde oyunu kullandıktan sonra şöyle konuştu: “Şu anda bu seçimle beraber Türkiye, adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Seçimlerde Türkiye genelinde şu ana kadar ciddi bir sıkıntı olmadığını öğrendik. Katılım iyi gözüküyor. Seçim sonuçlarının bir bölümünü İstanbul’da izleyeceğim daha sonra Ankara’ya geçeceğim.”

Reklam

Suruç’ta blok oy kullanma, sandık görevlilerini darp edilmesi ve son olarak da dört çuval dolusu mühürlü oy taşıyanların özel harekat polisi tarafından yakalandığı haberi gelmişti.

Kocaeli’nde sandık müşahitleri birbirine girdi: Kavgayı polis ayırdı

Suruç’ta dört çuval mühürlü pusula taşıyanları özel harekat ateş edip yakaladı

Suruç’ta müşahitler darp edilmişti: YSK başkanı gerekli girişimlerde bulunmuş

Şanlıurfa’da blok oy: Müşahitler darp edilerek sandıklardan uzaklaştırıldı

SON HABERLER

Erdoğan’a göre seçimlerde sıkıntı yok

Başta Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi olmak üzere Türkiye’nin bazı yerlerinden usulsüzlük haberleri gelirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘seçimlerde şu ana kadar ciddi bir sıkıntı bulunmadığını’ söyledi.

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’nın tahliyesi ertelendi

  Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliye tarihi ertelendi. Meclis başkanlığı ile üniversite arasında binanın kullanımına dair anlaşmazlık sürerken, Beşiktaş kaymakamlığı binanın boşaltılması için üniversiteye tebligat göndermişti. Kaymakamlık, binanın 26 Haziran saat 14.00’e kadar boşaltılmasını istemişti. Üniversite ise buna karşı çıkmıştı. Ertelemeye iki gerekçe Meclis başkanlığı, bugün bir açıklama yayınlayarak tahliye tarihinin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...