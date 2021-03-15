Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık” dedi.

Fotoğraf: DHA

Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Reklam

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Biz ülke içinde her yeri açsak dünyayla itibarı kestiğimiz için bu bir anlam taşımaz.

*Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerin tedbirlere uyma derecelerinde gelecekte hangi sınıflarda yer alacaklarına kendileri belirleyeceklerini söylemiştik.

Reklam

*Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık.

*Milletimizin kurallara uyma konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum.

*Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak, şehirlerini ve ülkelerini bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

SON HABERLER