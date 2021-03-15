Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık” dedi.
Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
*Biz ülke içinde her yeri açsak dünyayla itibarı kestiğimiz için bu bir anlam taşımaz.
*Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerin tedbirlere uyma derecelerinde gelecekte hangi sınıflarda yer alacaklarına kendileri belirleyeceklerini söylemiştik.
*Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme kararı aldık.
*Milletimizin kurallara uyma konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum.
*Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak, şehirlerini ve ülkelerini bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.