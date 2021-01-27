Erdoğan: Salgında faaliyetleri kısıtlanan lokanta ve kafelere destek verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altında olan restoran ve kafelere destek verileceğini açıkladı.

Lideri olduğu AKP’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan ‘müjde’ diye nitelediği destek paketini şu sözlerle duyurdu: “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altında olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme yapacağız.”

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Erdoğan’ın hedefinde CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı:

“Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez. Programı baştan sağma, kadroları yetersiz, yoldaşları şaibeli yapı milletimizden onay alamaz. İnşallah 2023 seçimlerinde bir kez daha sandıktan zaferle çıkacağız.”

‘Reformlar köklü düzenlemeler içeriyor’

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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*Azimle çalıştığımız sürece cumhur ittifakının önünde durabilecek güç tanımıyoruz. Ortağımız MHP ile birlikte Meclis’in lokomotifi biziz.

*Yakında reform paketlerini Meclis’in takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023’e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir.

*Son grup toplantısının üzerinden geçen bir ay içinde CHP’nin tavrı değişmedi. Taciz tecavüz meselelerinin üzerini örtmeye devam ediyorlar. Yalan olduğu belli olan şeyleri defalarca ortaya koyanlara “Pişkin” denmez de ne denir? Önlerine gelenleri tek adamcılıkla suçlayanların partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyoruz. Ancak kendilerini halkı bizi sefa sürer göstermelerini anlayışla karşılamıyoruz.

‘Z kuşağına Bay Kemal’i anlatın’

*Bay Kemal SSK’nın başındayken ölülerimiz rehin alınıyordu. Okmeydanı Hastanesi benim yaşadığım yere yakındı. Yakınlarım çok olumsuz şeyler oldu. Ölülerini alamaıyorlardı. Z kuşağı bunları bilmiyor anlatmak lazım.

‘Bunlara göre toplumun yüzde 75’i militan’

*Bu ara bir militan lafıdır tutturdular. Bunlara göre cumhurbaşkanı militan, bakanlar militan, hakimler savcılar militan, askerler, öğretmenler, iş adamları militan. Aslında bunlara göre milletin kendilerine oy vermeyen toplumun yüzde 75’inin hepsi militan. Bu hastalıklı zihniyete göre, CHP’ye oy vermeyen hiç kimse onur, şeref, namus sahibi olma hakkına da sahip değildir.

*Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına, “Arkadaşlar” demek bunların meşrebinde militanlık değil işbirliği. (…) Kendilerinden olmayan herkese iftira etmek militanlık değil.

*Bu zihniyeti ve sergilediği pespayeliği Türkiye’nin son dönemdeki imtihanı olarak görüyoruz. Milletimiz, elbette ilk seçimde bunlara da bir güzellik yapacaktır.

‘Seçim Haziran 2023’te’

*Seçim Haziran 2023’te olacak. Ellerini ovuşturanlar o zamana kadar bekleyecek.

‘Dava açma çağrısı’

*İçişleri bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine “Militan” diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Kendilerine, “Militan” diyen bu zata herkes dava açmalı. Gereği yapılmalıdır.