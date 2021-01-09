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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Rutin atamayı fırsata çevirdiler; hak arayışıyla ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını protesto edenleri bir kez daha terör örgütleriyle ilişkilendirerek “Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldığı Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’de günlerdir devam eden Boğaziçi Üniversitesi protestolarına değindi.

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Erdoğan şöyle konuştu: “Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.”  

‘Camide bira kutuları’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettiklerini’,bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördüklerini‘ dile getirerek, şunları söyledi:

“Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bunları Bezmi Alem Valide Sultan Camisi’ni işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Yine oradan Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’ne, özellikle kalkıp da kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ’ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük.”

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