Erdoğan, Kurz’a çattı: Bak daha gençsin, bu tavrın başına çok işler getirir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yedi caminin kapatılmasına karar veren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’a “Bak daha çok gençsin (32 yaşında). Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir” diye seslendi.

Sebastian Kurz, ülkedeki yedi camiyi kapatacaklarını ve bazı imamları sınır dışı edeceklerini açıklamıştı. Erdoğan İstanbul Esenler’de düzenlenen Kadir Gecesi programında şunları söyledi: “Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya, Güney Asya’dan Avrupa’ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor. Buradan Avrupa’ya, doğrusu Avusturya’ya, Avusturya’nın başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya’da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya’dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun.”