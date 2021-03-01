‘Corona’yla mücadelede ‘yeni kontrollü normalleşme’ süreci

Türkiye Covid-19 salgınıyla mücadelede 2 Mart itibariyle ‘yeni kontrollü normalleşme’ dönemine giriyor. Dönemin özelliği, önlemlerin illerin risk oranına göre belirlenmesi.

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart’tan itibaren kentlerdeki haftalık vaka sayısına göre risk değerlendirmesi yapılacağını, kısıtlamaların kaldırılması ya da sıkılaştırılmasına ilişkin kararların illerde alınacağını açıklamıştı.

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Buna karşılık son olarak bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye nüfusunun neredeyse beşte birinin bulunduğu İstanbul’da bir haftadır vaka sayısında artış görüldüğüne dikkat çekerek, “Tam açılma için henüz erken” demişti.

Yeni önlemleri Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alındığı 3,5 saatlik kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.

-Akşam 9 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ülkenin tamamında sürecek.

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-Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günleri devam edecek.

-Sokağa çıkma saatleri sınırlı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundakilerle ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

-Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.

-Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

-Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek.

-Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek.

-Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

-Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.

-Yüksek ve çok yüksek riskli illerde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

-Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

-Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ildeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.

-Her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

Şehirlere göre risk dağılımı

Türkiye’nin risk haritası: Mavi düşük, sarı orta, turuncu yüksek, kırmızı çok yüksek. İstanbul ve İzmir yüksek riskli, Ankara orta riskli.

-17 il çok yüksek riskli (kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

-20 il yüksek riskli (turuncu): İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

-14 il düşük riskli (mavi): Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.