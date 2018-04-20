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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Derbide kumpas var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için, “Kumpas var” dedi.

Erdoğan, “Bu, futbol teröründen öte bir şey. Dikkat ettiyseniz hep kornerlerin orada oldu. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) vereceği kararı beklediklerini, ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla hükümet olarak sürecin takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Fotoğraf: DHA

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı dün Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

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TFF maçla ilgili kararını çarşamba günü açıklayacak.

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Şenol Güneş’in başına beş dikiş: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

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