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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘AK gençliği’ Başakşehir tribününe çağırdı: Şampiyonluğa oynuyorsunuz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün başarılarına değinip tribünlerin boş olmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan “16 Nisan’da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir’in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım” diye konuştu.

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Erdoğan, Başakşehir başkanı ve futbolcularıyla bir arada.

Erdoğan şöyle devam etti: “Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım.Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredemem derseniz olmaz. Bu alanlarda meydanlarda AK Partinin gençliği kendini gösterecek. Futbol, basketbol, yüzme de de gösterecek. Bizim gençliğimiz bu dallarda bulunmaz kendine has alanlar yeter diyorsa o zaman bu ülkede millet kavramının içindeki o işlemlerde yokuz demektir. İnşallah 2019’daki her iki seçim de de rekor bekliyoruz.”

Başakşehir son olarak Arda Turan’ı Barcelona’dan transfer etmişti. Fotoğraf: Başakşehir

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