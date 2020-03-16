Dünyada son durum: ‘Corona’dan 6 bin 500 kişi öldü, 170 bin vaka

Corona virüsü nedeniyle dünya çapında 6 bin 509 insan hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ta yer alan habere göre Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ilk kez görülen virüs, aradan geçen üç ayda 156 ülkede görüldü.

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Toplamda virüs bulaşan insan sayısı 169 bin 444’e ulaşırken, bunların 77 bin 674’ü tedavi edildi, 85 bin 261’i ise halen virüs taşıyıcısı.

Son 24 saatte dünya çapında 12 bin 975 kişinin virüse yakalandığı, 671 kişinin öldüğü açıklandı.

Virüs artık Çin dışında daha etkili

Verilere göre, Çin’de toplamda 80 bin 848 kişi virüse yakalanırken, 67 bin 749’u kurtarıldı, 3 bin 213’ü öldü.

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İtalya ile İran’da virüs bulaşan ve ölenlerin sayısının büyük oranda artması, virüsün, çıkış yeri Çin’in dışında dünyayı daha fazla etkilemesine neden oldu.

Çin dışında virüs görülen kişi sayısı 88 bin 596 olarak kayda geçerken, bunların 6 bin 509’ü öldü, 77 bin 674’ü iyileşti.

Türkiye’de corona virüsü taşıyan hasta sayısının 18 olduğu açıklanmıştı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta yok.