Dünya Sağlık Örgütü, ‘corona’ için ‘uluslararası acil durum’ ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılmakta olan ‘corona’ virüsü salgını dolayısıyla ‘uluslararası acil durum’ ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve İcra Direktörü Michael J. Ryan, kurumun İsviçre’nin Cenevre kentindeki binasında, ‘acil durum’ ilanının açıklandığı basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

WHO, daha önce ‘uluslararası acil durum’ ilanına gerek görmemiş, ancak daha sonra ‘hata yaptıklarını’ kabul etmişti.

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Reuters’in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bağımsız uzmanlardan oluşan ve gün boyu alacakları karar merakla beklenen acil durum komitesi toplantısından sonra kararı açıkladı.

‘Corona’ virüsü, Çin’deki ölümlü vakaların ardından dünya üzerinde şimdiye kadar 18 ülkede görüldü.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Ghebreyesus, ‘acil durum’ ilanının, ‘Çin’e yönelik bir güvensizlik oyu olmadığını’ vurgulayarak, “En büyük endişemiz virüsün sağlık sistemi daha zayıf olan ülkelere yayılma olasılığı” dedi. Çin’in aldığı önlemlerle gidişatı değiştireceği kanısında olduğunu belirten Ghebreyesus,şöyle devam etti: “Kapasiteyi gördüm. Çin’in en kısa zamanda virüsü kontrol altına alacağını düşünüyorum.”

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Ghebreyesus, Çin’e seyahat ve ticaret kısıtlaması önermediklerini de belirtti.