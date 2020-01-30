Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünya Sağlık Örgütü, ‘corona’ için ‘uluslararası acil durum’ ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılmakta olan ‘corona’ virüsü salgını dolayısıyla ‘uluslararası acil durum’ ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve İcra Direktörü Michael J. Ryan, kurumun İsviçre’nin Cenevre kentindeki binasında, ‘acil durum’ ilanının açıklandığı basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

WHO, daha önce ‘uluslararası acil durum’ ilanına gerek görmemiş, ancak daha sonra ‘hata yaptıklarını’ kabul etmişti.

Reklam

Reuters’in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bağımsız uzmanlardan oluşan ve gün boyu alacakları karar merakla beklenen acil durum komitesi toplantısından sonra kararı açıkladı.

‘Corona’ virüsü, Çin’deki ölümlü vakaların ardından dünya üzerinde şimdiye kadar 18 ülkede görüldü.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Ghebreyesus, ‘acil durum’ ilanının, ‘Çin’e yönelik bir güvensizlik oyu olmadığını’ vurgulayarak, “En büyük endişemiz virüsün sağlık sistemi daha zayıf olan ülkelere yayılma olasılığı” dedi. Çin’in aldığı önlemlerle gidişatı değiştireceği kanısında olduğunu belirten Ghebreyesus,şöyle devam etti: “Kapasiteyi gördüm. Çin’in en kısa zamanda virüsü kontrol altına alacağını düşünüyorum.”

Reklam

Ghebreyesus, Çin’e seyahat ve ticaret kısıtlaması önermediklerini de belirtti.

Corona virüsünden ölenlerin sayısı 170’e çıktı, 12 binden fazla kişide virüs şüphesi

Dünya Sağlık Örgütü ‘corona’ virüsünün alarm seviyesini yükseltti: Hata yaptık

Dünya Sağlık Örgütü, ‘corona’ virüsü için acil duruma gerek görmedi

Dünya Sağlık Örgütü: Çin’de ortaya çıkan virüs diğer ülkelere yayılabilir

SON HABERLER

İmamoğlu: Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilere neden olan Erzurum’daki tatilinin son gününde konuştu. İmamoğlu, “Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...