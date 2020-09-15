DSÖ: Okulların açılmasından yanayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına UNICEF ve UNESCO yetkilileri de katıldı.

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‘Vakaların yüzde 10’undan azı 20 yaş altı’

Covid-19 vakalarının yüzde 10’undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0.2’sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirten Ghebreyesus, okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.

Öte yandan, DSÖ direktörü bu yaş gruplarında Covid-19 ve ölüm riskini artıran faktörler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek virüs bulaşmış kişilerde uzun vadeli yan etkilerin bilinmediğine dikkati çekti.

‘Daha net bir resim’

Salgının ardından geçen dokuz ayda pek çok soru işareti olduğunu ama ‘daha net bir resim görmeye başladıklarını’ aktaran Ghebreyesus, şöyle konuştu: “Çocukların ve ergenlerin enfekte olabileceğini ve başkalarına da bulaşabileceğini biliyoruz. Bu virüsün çocukları öldürebileceğini biliyoruz ancak enfeksiyonun çocuklarda daha hafif geçme eğiliminde olduğunu ve çocuklar ve ergenler arasında Covid-19’dan kaynaklı çok az sayıda ciddi vaka ve ölüm olduğunu da biliyoruz.”