Dört aylık bilanço: Haber ve yazılarda 2 bin 335 ‘nefret söylemi’, ‘lider’ Yeni Akit

Türkiye medyasında yılın ilk dört ayındaki haber ve yazılarda 2 bin 335 ‘nefret söylemi’ içeriği tespit edildi.

Hrant Dink Vakfı’nın 2009’dan buyana sürdürdüğü Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının Ocak-Nisan 2017 istatistikleri paylaşıldı.

Buna göre ilk dört ayda ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 1806 köşe yazısı ve haberde ‘nefret söylemi’ tespit edildi.

Vakfın açıklamasında şöyle dendi: “70 yayında, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelenmiş oldu ve 1876 yazıya ulaşıldı. İncelenen tüm yazılarda 58 farklı grup hakkında 2 bin 335 adet nefret söylemi içeriği bulundu.”

Şaşırtmayan lider: Yeni Akit

Yazılardan 989’unu köşe yazısı, 767’sini haber, 50’sini de ‘diğer’ kategorisi oluşturdu.

Ulusal gazetelerin 39’unda 783 ‘nefret söylemi’ içerikli yazı tespit edildi. Yeni Akit 80 yazıyla başı çekerken, bunu 75 yazıyla Milli Gazete, 56 yazıyla da Yeni Söz gazetesi izledi.

Hakkında en çok ‘nefret söylemi’ üretilen grup 439 yazıyla Ermeniler olurken, Suriyeliler hakkında 433, Yahudiler hakkındaysa 298 yazıda ‘nefret söylemi’ne rastlandı.

Raporun tamamı vakfın internet sitesinde.