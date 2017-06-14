Dördüncü maç seyircisiz: ‘Dört anonslu’ derbide Beşiktaş’ı 86-80 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 3-0’a getirdi

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Sombo Japan’ı uzatmalar sonunda 86-80 mağlup eden Fenerbahçe seride durumu 3-0’a getirdi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada ses bombaları ve hakeme küfürlü tezahürat gerekçesiyle dört anons yapılınca bitime bir dakika 30 saniye kala tribünler boşaltıldı.

İlk çeyreği konuk Fenerbahçe’nin 22-16 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin devre arasında soyunma odasına 36-36 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyreğin bitimine beş dakika 10 saniye kala ses bombası nedeniyle yapılan üçüncü anons sonrası hakemler soyunma odasına gitti. Kurallar gereği hakemler 15 dakika soyunma odasında kaldı.

Hakemlerin salona dönmesinin ardından kaldığı yerden başlayan karşılaşmada final periyoduna Beşiktaş bir sayı farkla 54-53 önde girdi.

Son çeyrekte Beşiktaş bench’ine çalınan teknik faulün ardından küfürlü tezahüratlar yükselince dördüncü anons geldi ve tribünler boşaltıldı.

Son bir dakika 30 saniyesi seyircisiz oynanan final periyodunda bitime 4.8 saniye kala Bogdan Bogdanovic’in üçlüğüyle skoru 74-74’e getiren Fenerbahçe maçı uzatmaya taşıdı.

Beş dakikalık uzatma bölümünde Bogdanovic’in etkili oyunuyla öne geçen sarı-lacivertliler, iki saat 45 dakika süren mücadeleden 86-80 galip ayrıldı.

Serinin dördüncü maçı 16 Haziran Cuma günü yine Akatlar’da oynanacak. Üçüncü maçta dört anonsla tribünlerin boşaltılması nedeniyle bu karşılaşmaya seyirci alınmayacak.