130 gün yoğun bakımda kalan hasta, iyileşince ‘Kaza mı geçirdim’ diye sormuş

Mart ayında ‘corona’ya yakalanan, tedavi sürecinin 130 gününü yoğun bakımda geçiren 73 yaşındaki Oğuz Peker hastalığı yendi; 11 Eylül’de alkışlar ve çiçeklerle taburcu oldu. Doktorlarının “Survivor” dediği Peker, kendine geldiğinde, “Trafik kazası mı geçirdim, neden herkes maskeli” diye sormuş.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bir gün sonra halsizlik şikayeti başlayan Peker, solunum ya da ateş sıkıntısı yaşamadı.

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Tedavi edildiği Acıbadem International Hastanesi’nden gönderilen hemşireyle evde takip edildi.

Durumu kötüleşince 23 Mart’ta hastaneye yatırıldı ve Covid-19 tanısı kondu. Ertesi gün yoğun bakıma alındı.

Aktif çalışan, sağlıklı beslenen, spor yapan, salgından kısa süre önce yapılan sağlık kontrolünde KOAH başlangıcı tespit edilen Peker, Türkiye’nin ilk vakalarından ve ilk immün plazma tedavisi yapılan hastalardan biri olarak kayıtlara geçti.

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Tüm organlarda tahribat

Covid-19 enfeksiyonu tüm organlarında tahribata yol açtı.

Akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri başta olmak üzere çoklu organ yetmezliği yaşadı.

Boğazından delik açılarak tedavisi devam eden Peker, yoğun bakımda hemofiltrasyon ve çıkışa yakın dönemde ise hemodiyaliz tedavisi gördü.

126 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 28 Temmuz’da servis odasına alınan Peker’e, kas zayıflamasına bağlı olarak el kol hareketleri ve yürümesi çok kısıtlandığı için fizik tedavi de uygulandı.

Peker, 10 gün sonra kas yırtığına bağlı iç kanama sonucu durumu ağırlaşınca 7 Ağustos’ta yeniden yoğun bakıma alındı.

Dört günlük tedavinin ardından tekrar servis odasına alınan Peker, bir ay daha süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Zamanla diyaliz ihtiyacı da kalmayan Peker’in nöroloji, nefroloji, enfeksiyon ve yoğun bakım hekimlerinin multidisipliner takibinde tedavisi devam etti.

Doktorların “Survivor” dediği Peker, 130 günü yoğun bakımda geçen yaklaşık 5.5 ay sonra, kontrollerine evde devam edilmek üzere 11 Eylül’de taburcu oldu.

Yeniden doğmuş gibi hissetmiş

Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Peker, gözlerini herkesin maskeli olduğu bambaşka bir dünyaya açmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.

Peker, kendine ilk geldiğinde, “Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli” diye sorular sorduğunu, tüm bunların nedeninin Covid-19 olduğunu öğrendiğinde inanamadığını belirterek aylardır kendisini iyileştirmeye çalışan hastane ekibine teşekkür etti.

Kızı Özge Peker ise, kendilerini karantinaya aldıklarını belirterek, “Yoğun bakımda yaklaşık iki ay babamı hiç göremedik. Her gün telefonda doktorlardan bilgi alıyorduk. Son derece inişli-çıkışlı bir süreçti” dedi.

Umutlarının tükenmeye başladığı günlerde immün plazma tedavisi haberlerinin umut olduğunu dile getiren Peker şöyle devam etti: “Ama hangi tedavi ile iyileşti onu bilemiyoruz. Tek bildiğim babamı yaklaşık iki ayın sonunda yoğun bakım camının arkasında uyutulur vaziyette ilk gördüğümde tarifsiz duygular içerisindeydim.”