Diyanet İşleri Başkanı için ‘soruşturmaya yer yok’ kararı

Ankara Barosu’nun, cuma hutbesindeki sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘soruşturmaya yer olmadığı’ kararı verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erbaş şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

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Ankara Barosu yönetimi ise Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren söylemine tepki göstermiş, “Kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

‘Hutbe İslam’ın helal ve haram kıldığı konulara dikkat çekiyor’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararında, hutbede İslam’ın helal ve haram kıldığı konulara dikkat çekildiği, bu noktada gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“İncelenen ve izlenen hutbe içeriğinde genel olarak İslam dininin helal ve haram saydığı şeylerden, bunların helal ve haram sayılmasının sebeplerinden, Ramazan ayı ve orucun faziletlerinde bahsedildiği, İslam dininin korunmasını zaruri gördüğü 5 temel esas ‘canını korumak, aklını korumak, dinini korumak, malını korumak, neslini korumak’ kapsamında neslin ve sağlığın korunması üzerinde durulduğu, bu konuyla ilgili İslam’ın bazı emir ve yasaklarından söz edildiği, bu emir ve yasakların tüm insanların menfaatine olduğu belirtildiği, bu yönüyle hutbede tüm insanlığa da hitap edildiği görülmüştür.”

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‘Erbaş’ın bunun tersi davranması beklenemez‘

Kararda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkındaki ilgili yasa ve mevzuat dayanak gösterilerek, “Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde emir ve yasaklarından bahsetmesi, kanunun emir ve görevinin gereği olması nedeniyle, bunun tersi davranması beklenemez” değerlendirmesi yapıldı.

Savcı, şikayetçinin iddialarının soyut ve genel nitelikte olduğunun da değerlendirildiğini belirterek, Ali Erbaş hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini belirtti.

Ankara Barosu yöneticilerine soruşturma başlatılmıştı

Yaşananlar üzerine Ankara başsavcılığı, baro yöneticileri hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçu’ndan resen soruşturma başlatmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir vatandaş da daha sonra ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘nefret ve ayırımcılık’ ve ‘hakaret’ suçlarından aynı savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, barolarda seçim sisteminin değişmesi gerektiğini savunup hukukçu kurmaylarına bu yönde çalışma başlatma talimatı vermişti. Kulis haberlerinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi üye sayısı fazla illerde alternatif barolar kurulmasının değerlendirildiği bildirilmişti.