KHK’yla ihraç edildiği işine geri dönmek için Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde günlerdir eylem yapan sosyolog Veli Saçılık bir kez daha polis saldırısına uğradı.

Burdur Cezaevi’nde 2000 yılında düzenlenen operasyonda dozer darbesiyle kolunu kaybeden Saçılık Twitter hesabından paylaştığı mesajda, yedi kişinin gözaltına alındığı polis saldırısında ampute olan sağ omzunun kırıldığını duyurdu.

Saçılık “Ampute olan omzum polis tarafından kırıldı. Şu an röntgen sonucunu aldım. Direniş daima” diye yazdı.

Akşam 18:00 açıklamasına yine polis hunharca saldırdı. Sağ omzum çıkık ya da çatlak(Ampute olan). 7 Kişi gözaltına alındı. — VeliSaçılık (@velisacilik) 3 Temmuz 2017