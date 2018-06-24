Dilekçe veren İYİ Parti’lilere ‘saldırı’: Ümit Özdağ arbedede kaldı, altı AKP’li gözaltında

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde usulsüzlük iddiasını araştırmaya giden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ve ekibine AKP’lilerin saldırıda bulunduğu öne sürüldü.
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’na görev yapan İYİ Parti sandık görevliler tespit ettikleri usulsüz oy kullanma girişimini imzalı tutanak haline getirip sandık başkanına itirazda bulundu. Ancak itirazı kayda geçirmesi gereken sandık başkanı dilekçeyi yırtıp yere attı. Bu sırada okuldaki AKP’li sandık görevlileri İYİ Partililere tepki gösterdi.
Gerginliğin büyümesi üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof.Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’na giderek incelemede bulunmak istedi.
Yeni Çağ gazetesinin haberine göre, İYİ Partililer, sandık başkanına, “Usulsüz işlem yapamazsın, dilekçeyi yırtma hakkın yok” diye tepki gösterdikleri sırada AKP’lilerin saldırısına uğradı.
Arbedenin içinde kalan Özdağ, okul içinde güvenli bir bölgeye alınırken bir İYİ Partili darp edildi.
Saldırıda bulunan altı AKP’li polis tarafından gözaltına alındı. Sandık başkanının usulsüz oy kullandırtma iddiasına ilişkin dilekçe ise işleme konmadı.