Diken’in haberine erişim engeline AYM’den ‘ihlal’ kararı

Anayasa Mahkemesi, Diken’in, ‘Videosu da çıktı: Birlik’in cesedi metrelerce sürüklenmiş, cansız bedenine küfredilmiş’ başlıklı haberi için alınan erişim engeli kararında, ‘ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine’ hükmetti.

Şırnak’ta, HDP’li vekil Leyla Birlik’in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik’in cesedinin zırhlı polis aracının arkasına bağlanarak yerde sürüklendiğini gösteren fotoğrafın ardından, polis aracının içinden çekilmiş bir video kaydı da ortaya çıkmıştı.

Reklam

Diken söz konusu videoyu içerdiği ağır küfürlü ifadeler nedeniyle yayınlamamış, görüntüyü ve konuşulanları tarif etmişti.

Buna rağmen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu / Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 5 Ekim 2015’te, gece saat 03:47’de haberle ilgili olarak erişim engeli kararı alındığını bildirmişti.

Diken’in, haberin linkini paylaşan Baran Tursun Vakfı ile birlikte Anayasa Mahkemesi’ne 4 Aralık 2015’te yaptığı başvuru, mahkemenin 26 Eylül 2019 tarihli oturumunda karara bağlandı.

Reklam

Diken’in haberine yerel mahkeme tarafından verilen erişim engeli kararı ile ‘Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin İHLAL EDİLDİĞİNE’ karar veren Anayasa Mahkemesi, kararının gerekçesinde şu ifadeleri kullandı: “…erişimin engellenmesine karar verilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve bu nedenle başvurucuların ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.”