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Yaramazlara biraz batar!

Devlet Tiyatroları, 1 Eylül’de perde açıyor: Birer koltuk boş bırakılacak

Devlet Tiyatroları 1 Eylül’de perdelerini açıyor. Salonlar, koltukların arasında birer kişilik boşluk bırakılarak düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Genel müdür Mustafa Kurt, salgına karşı her önlemin alındığını, sahnelerin her gün dezenfekte edileceğini, sanatseverlerin ateşleri ölçüldükten sonra içeri sokulacağını, ayrıca maske ve dezenfektan bulundurulacağını, kantin, tuvalet ve fuaye alanlarına sosyal mesafeyi gözetecek işaretler konulduğunu anlattı.

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Dar ve havasız sahneler daha sonra açılacak

8 Eylül’de Stüdyo Sahne’de prömiyer yapacak, Sabahattin Kudret Aksal’ın ‘Sonsuzluk Kitabevi’nin provasında, AA muhabirine yeni sezonla ilgili bilgiler veren Kurt şunları söyledi: “Pandemi döneminde hiç boş durmadık. 17 oyun prömiyer yapacak. Dar, küçük, havasız olan sahnelerimizi, önümüzdeki ilerleyen zamanlarda açacağız. Ama Türkiye genelinde Devlet Tiyatrosu’nun bulunduğu bütün bölgelerdeki sahnelerimizi açacağız.”

Geçen yıl sergilenen, repertuvardaki oyunlar da eylül, ekim aylarından itibaren seyirciyle buluşturulacak. Oyunlar turneye de çıkacak.

Ankara’da sezon ‘Leyla ile Mecnun’la açılıyor

Ankara’da ilk etapta Cüneyt Gökçer, Stüdyo Sahne, Akün Sahnesi ve Küçük Tiyatro’nun açılacak. Cüneyt Gökçer’de ‘Leyla ile Mecnun’ oyunuyla sezon başlatılacak.

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‘Aşık Veysel’ isimli oyun, ilk kez tiyatro sahnesinde, 1 Eylül’de seyirciyle buluşturulacak. Akün Sahnesi’nde geçen sezonun sevilen oyunlarından ‘Açık Denizde’ ve ‘Siyahlı Kadın’ sanatseverlerle buluşacak.

Yeni sezonda prömiyeri yapılacak oyunlardan bazıları şöyle: Bursa’da ‘Tarla Kuşuydu Jüliet’, Antalya’da ‘Yastık Adam’, Trabzon’da ‘Aşk Bir Şey Değildir’, İzmir’de ‘Yıldızların Altında’.

İstanbul’daki yeni oyunlar arasında ise ‘Aşk Zamanı Savaş’, ‘Ekşi Tom’, ‘Puslu Kıtalar Atlası’ ve ‘Kunduracı Doktor’ bulunuyor.

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