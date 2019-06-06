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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın ‘İmamoğlu’nun adını dahi anmayın’ talimatı

AK Parti’lilerin “Yunanistan CHP’nin adayını destekliyor…”, “Oyları çalmışlar”, “İmamoğlu bir genci tokatladı”, “İmamoğlu PKK ve FETÖ’ye ‘gelin birlikte yönetelim’ çağrısı yaptı” gibi zemini olmayan cümleler kurup, bu cümlelere inanıyor görünmesini, hatta inanmasını seçim atmosferinde “siyaseten” anlaşılabilir buluyorum.

Ancak, İmamoğlu’nun adını sağır sultan bile duymuşken bu ülkede bakanlık yapmış Profesör ünvanlı birinin “CHP’nin adayı, ismini bile bilmiyorum şu anda…” ifadesini “siyaseten” diyerek açıklamakta zorlanıyorum.

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Anlaşılan Sayın Eroğlu, partisinin “Ekrem İmamoğlu’nun adını anmayın, ‘CHP Adayı’ deyin” kararına uymaya çalışmış ama “adını dahi bilmiyorum şu an” diyerek durumu biraz abartmış.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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