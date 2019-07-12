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Yaramazlara biraz batar!

Danıştay, cinsiyet değişikliği operasyonu yapmayan Cerrahpaşa’yı haksız buldu

Danıştay, 2017 yılından beri devam eden hukuk mücadelesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin trans bireyi ameliyat etmeyi kabul etmeme kararını hukuksuz buldu.

Fotoğraf: Youtube

Kaos GL’den Emirhan Deniz Çelebi’nin haberine göre, fakülte trans erkeklerin başvurularını, “Akademik kurul kararı ile artık trans erkeklerin laparoskopik histerektomi ameliyatlarını yapmıyoruz, ameliyat gününüzü iptal etmek durumundayız” diyerek reddediyordu.

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Haberde, Medeni Kanun Madde 40 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince fakültenin transların ‘sterilizasyon’ ameliyatlarını uygulamama kararının ‘keyfi ve hukuka aykırı’ olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Danıştay’ın bu kararıyla trans bireylerin cinsiyet değişimlerini sağlamaları için gerekli olan tıbbi müdahalenin önünün tamamen açılmış olduğu da vurgulandı.

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