D vitamini Covid-19’la mücadelede etkili olabilir mi?

D vitamininin, corona virüsüyle mücadelede işe yarayıp yaramadığına dair tartışma sürüyor.

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Salgın koşullarında insanlar evlerinde normalden daha fazla vakit geçirmek zorunda kalıyor. Bu da D vitamini eksikliğine yol açabiliyor.

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D vitamini, dışarıda vakit geçirilirken bile güneş ışığı sayesinde vücuda girebiliyor.

Britanya’da, Beslenme Üzerine Bilimsel Danışma Komisyonu ve Ulusal Sağlık ve Tıbbi Mükemmellik Enstitüsü konuyu enine boyuna araştırdı.

Britanya’nın Ulusal Sağlık Birim (NHS) kapalı alanda fazla zaman geçiren insanların günde 10 mikrogram D vitamini alabileceğini söylüyor.

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D vitamini alınması önerilen durumlar şöyle sıralanıyor:

*Dışarıda az zaman geçiriyorsanız

*Bakım evinde yaşıyorsanız

*Dışarı çıktığınızda, cildinizin çoğunu örten kıyafetler giyiyorsanız

Koyu ten renkli insanlar, dışarıda vakit geçirseler bile yeterince D vitamini alamayabilir. Bu yüzden, tüm yıl boyunca kullanılabilecek bir D vitamini takviyesi almaları da tavsiyeler arasında.

Neden D vitaminine ihtiyacımız var?

D vitamini, sağlıklı kemikler, dişler ve kaslar için önemli. Eksikliği, çocuklarda raşitizm adı verilen kemik bozukluğu hastalığına ve yetişkinlerde osteomalazi adı verilen benzer bir kemik zayıflığı durumuna yol açabiliyor.

D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olduğu yönünde bulgular de mevcut.

Bazı çalışmalar, soğuk algınlığı ve grip olunduğunda, yeterli D vitamini seviyesinin yardımcı olduğunu gösterse de araştırmadan elde edilen kanıtların tutarsız olduğu tespit edildi.

Britanya’nın Beslenme Üzerine Bilimsel Danışma Komisyonu, akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek veya önlemek için D vitamininin kullanılması üzerine yapılan çalışmaların, tedavide vitaminin kullanımını tavsiye etmek için yetersiz kaldığını söylüyor.

Covid-19’a engel olabilir mi?

Yine Britanya’nın Ulusal Sağlık ve Tıbbi Mükemmellik Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırama, Covid-19’u önlemek veya tedavi etmek için özel olarak D vitamini takviyesi almanın işe yaradığına dair bir kanıt olmadığını gösteriyor.

Bunun yanında uzmanlar, pandemi sırasında insanları mümkün olduğunca zinde tutmanın daha uzun vadeli ve geniş anlamda tıbbi yararları olabileceğini düşünüyor.

Bazı araştırmacılar, corona virüsüne yakalanan birinin D vitamini eksikliği yaşadığı takdirde hastalığın daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Fakat kalp hastalığı gibi diğer risk faktörleri de bu hastalarda yaygın olduğundan kesin bir sonuca varmak zorlaşıyor.

Liverpool Üniversitesi Emeritus Tıp profesörü Jon Rhodes, D vitamininin anti-inflamatuvar etkileri olduğunu öne sürüyor.

Bazı araştırmalarda da, vücudun virüslere karşı bağışıklık tepkisini azaltabileceği etkisi tespit edilmiş. Bu bilgi, bağışıklık sisteminin virüse yanıt olarak oluşturduğu sitokin fırtınasının ve bundan kaynaklanan şiddetli akciğer hasarının yaşandığı birçok durum için faydalı olabilir.

Bir sürü D vitamini almalı mıyım?

Hayır. D vitamini takviyeleri çok güvenli olmasına rağmen, her gün önerilen miktardan fazlasını almak uzun vadede tehlikeli olabilir.

1-10 yaş arası çocuklar günde 50 mikrogramdan fazla almamalı.

Bebeklere (12 aydan küçük) günde 25 mikrogramdan fazla verilmemeli. Yetişkinler ise günde 100 mikrogramdan fazla almamalıdır, önerilen miktar günde 10 mikrogramdır.

D vitamini eksikliği bulunan hastalar için bazen daha yüksek dozlar doktor tarafından önerilebilir. Böbrek sorunları gibi belirli tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler, D vitaminini güvenli bir şekilde alamazlar.

Sağlıklı bir diyet yeterli olmaz mı?

İyi dengelenmiş bir diyet, bağışıklık sisteminin normal işleyişini sağlamaya yardımcı olsa da, hiçbir besin, gıda veya takviye D vitaminini normal seviyelerin ötesine çıkaramaz.

Tek başına yiyeceklerden yeterli D vitamini almak zor. Dengeli bir diyet, sağlıklı bir yaşam için önemli olduğundan pandemi dışında da tavsiye ediliyor. Yağlı balık ve yumurta gibi yiyecekler D vitamini açısından zengindir.