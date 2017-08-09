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Cumhuriyet, Nuray Mert’in yazılarına son verdi

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Cumhuriyet gazetesi Nuray Mert’in yazılarına son verdi.

Mert’e kararı Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç iletti.

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Gerekçe olarak, Mert’in son dönemdeki yazılarının Cumhuriyet’in yayın ilkeleriyle ters düşmesini gösteren Erinç, kararın, ‘Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet yöneticilerinin bilgisi dahilinde alındığını’ vurguladı.

Mert 2015’in nisan ayından bu yana haftada iki gün Cumhuriyet’te köşe yazısı yazıyordu.

Mert, son günlerde özellikle evrim teorisi ve müftülere nikah yetkisine ilişkin yazılarıyla dikkat çekmişti.

 

 

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