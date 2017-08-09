Cumhuriyet, Nuray Mert’in yazılarına son verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nın en önemli bölgelerinden biri olan Şahinderesi Kanyonu yakınlarında orman yangını çıktı. 30 Haziran’da yine Kazdağları’nda çıkan ve kundaklama olarak kayıtlara geçen yangında olduğu gibi, bu sefer de yangın dört ayrı noktadan başladı.