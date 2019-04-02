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Yaramazlara biraz batar!

Cruise gemisinin üzerine vinç düştü: Sekiz yaralı

Bahamalar’ın Büyük Bahama Adası’ndaki bir tersanede bakıma alınan ‘Oasis of the Seas’ adlı lüks yolcu gemisinin üzerine vinç devrilmesi sonucunda sekiz kişi yaralandı.

Daily Mail’deki habere göre dünyanın en büyük cruise gemilerinden biri olan, dört katlı, 228 tonluk geminin üzerine vinç düştüğü sırada içinde sadece mürettebatın bulunduğu açıklandı. Açıklamaya göre yaralananların hepsi liman çalışanları ve hiçbirinin hayati tehlikesi yok.

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Geminin sahibi olan Royal Caribbean International’ın sözcüsü, vincin 6 bin 300 yolcu kapasiteli geminin kıç tarafına düştüğünü ve ağır hasara neden olduğunu söyleyerek, “Hasarın maliyetini hesaplamaya çalışıyoruz” dedi.

Ocak ayında aynı gemide, norovirüs salgını nedeniyle 500 kişi hastalanmıştı ve gemi rotasını değiştirip yola çıktığı liman olan Florida’daki Port Canaveral Limanı’na dönmüştü.

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