‘Corona’dan ölenlerin sayısı 725’e yükseldi; 3 bin 892 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 725’e yükseldi. Son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybetti. 3 bin 892 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 34 bin 109. Toplam test sayısı 222 bin 868, son 24 saatte yapılan test sayısı ise 20 bin 23.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Yeni verileri duyuran Koca, entübe hasta sayısının 987, yoğun bakımdaki hasta sayısının 1474, bir günde iyileşen hastaların sayısının 256, toplamda iyileşenlerin sayısının 1582 olduğunu açıkladı.

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Koca, hastalarda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranının düştüğünü, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölen erkek hasta sayısının kadınlardan yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bölgelere ve yaş aralıklarına göre ‘corona’ haritasını gösteren Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Hastalıkla mücadele için ikinci bir kurul kuruldu. Yeni kurulun adı Toplum Bilimleri Kurulu. Bu, dünyada bir ilk olacak. Önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak. Psikoloji, istatistik, sosyoloji, din psikolojisi gibi alanlardan uzmanlar yer alacak.

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*Her birimiz tehdit altındayız. Daha etkin seyrettiği İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi kentler yurtdışı temasların fazla olduğu kentler.

*Kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerde Türkiye’nin kaderini belirleyecek. Virüse karşı güçbirliği içinde olmamız gerekiyor.

*Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. Şimdi şehir şehir yapıyoruz.

*Mücadelenin iki tarafı var. Virüs ve biz.

*İzolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmeliyiz.

* Hepimizin çabası herhangi birimizdir. Mücadelenin kapsamı genişledi.

*Artık genç yaşlardaki hastaları da kaybediyoruz. Günlük test sayısını 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

*İzole edilen hastaları dijital ortamda takip edeceğiz. Hastaların cep telefonlarına yüklenecek bir aplikasyon sayesinde dışarı çıkıp çıkmadıklarını, hareketlerini gözlemleyeceğiz. Emniyet birimleri devreye girecek.

*Yoğun bakım üniteleri geçen hafta gibi yüzde 62 oranında dolu. Yüzde 38’i boş. Yatak kapasitesi açısından doluluk yüzde 50’yi bulmadı. İstanbul’da kurulacak iki salgın hastanesi salgın sonrasında da kullanılacak. Bu iki hastane tedbir amaçlı kuruluyor.

*Sağlık çalışanı atamaları birkaç gün içinde tamamlanacak.

*Hemşire sayısının az olduğuna dair iddialarla ilgili… birkaç hafta içinde hemşire alımı yapılacağını duyurmuştuk.

*Özel hastaneler dahil hiçbir hastane yoğun bakımdaki hastalardan para alamaz. Gerekeni yaparız.

*Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ve ABD’deki artışı görüyorsunuz. Bizdeki ölümlerde artış hızının düştüğünü görüyoruz. Hastaneye yatışların artış hızının ve yoğun bakıma yatanların artış hızının da düştüğünü görüyoruz. Olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend olmasını bekliyoruz.

*Bilim kurulu üyeleri, getirttiğimiz (sıtma tedavisinde kullanılan) ilacın erken dönemde daha faydalı olacağını söylüyor. Tedavi yapılan her kuruma ücretsiz dağıttık.

*Prof. Dr. Aykut Özdarendel ile Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardı.

*1 milyon 100 bin kişilik sağlık ordumuz var. Onlarla gurur duymalıyız.

*Maskeyi taktığımızda kendimizi güvende hissedip dışarı çıkmayalım. Maske zorunlu hallerde çıktığımız zamanlar için gerekli.

*Eczaneler de maske satamayacak. Satan olursa bize başvursunlar. Parayla maske satılmayacak hiçbir yerde. Ayrıca maske koton kumaştan evde de yapılabilir.