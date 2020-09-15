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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 nedeniyle 47 ülkede en az 366 gazeteci hayatını kaybetti

İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından beri 47 ülkede en az 366 gazetecinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde dün başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 45’inci oturumunda sunum yapan PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, başta Hindistan olmak üzere corona virüsü kaynaklı ölümlerde artış olduğunu söyledi. 

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Lempen, 47 üyeli İnsan Hakları Konseyine çağrıda bulunarak, gazetecilerin küresel sağlık krizlerinden korunmasını güçlendirecek karar almalarını istedi.

En fazla can kaybı Latin Amerika’da

PEC’in araştırmasına göre Latin Amerika ülkelerinde 205, Asya’da 90, Avrupa’da 28, Afrika’da 22 ve Kuzey Amerika’da da 21 gazeteci virüs nedeniyle öldü.

82 gazetecinin hayatını kaybettiği Peru listede ilk sırada yer alırken Ekvador’da 40, Hindistan’da 36 ve Bangladeş’te 31 gazeteci yaşamını yitirdi. 26 gazetecinin yaşamını yitirdiği Meksika listede beşinci sırada yer aldı. ABD’de 20, Brezilya’da 19 ve Pakistan’da da 10 gazeteci hayatını kaybetti. Bolivya, Britanya ve Nijerya’da sekizer gazeteci Covid-19’a yenik düştü.

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54’ü öldürüldü

PEC, dünya genelinde yıl başından bu yana 54 gazetecinin de çeşitli nedenlerle öldürüldüğünü, böylelikle yıl içinde hayatını kaybeden gazeteci sayısının 400’ü geçtiğini bildirdi.

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